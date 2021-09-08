Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ana sınıfında bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, yarından (6 Eylül) itibaren salgın öncesindeki gibi haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak.
ANASIFLARI İÇİN KARAR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini ve 14 gün boyunca takibe alınacağını bildirdi.
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