Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa ne olacak?

08 Eylül 2021 Çarşamba, 16:56

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, yarından (6 Eylül) itibaren salgın öncesindeki gibi haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak.

ANASIFLARI İÇİN KARAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini ve 14 gün boyunca takibe alınacağını bildirdi.