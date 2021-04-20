Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Anayasa Mahkemesinin 59'uncu kuruluş yıl dönümü töreni ve bu kapsamdaki etkinliklerin ertelendiği duyuruldu.

AA
20 Nisan 2021 Salı, 15:25
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
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Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Anayasa Mahkemesinin 59. Kuruluş Yıldönümü Töreni ve bu kapsamda yapılan etkinlikler, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Yargı sistemindeki yerini 25 Nisan 1962'de alan Anayasa Mahkemesi, bu yıl 59. yaşını kutlayacak.

Etkinlikler kapsamında, daha sonra belirlenecek bir günde, Yüce Divan Salonu'nda tören ve bilimsel etkinlik düzenlenecek.


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