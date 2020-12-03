Ankara Antlaşması'na başvurular patladı

03 Aralık 2020 Perşembe, 09:24

Salgının da etkisiyle Türkiye'de ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaşması, Brexit nedeniyle 31 Aralık'ta süresi bitecek olan Ankara Antlaşması başvurularını patlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre; İngiltere'de oturum ve iş kurma olanağı sağlayan antlaşmaya bazı günlerde 400'e kadar çıktığı belirtilen başvuru sayısı haftada bini aşıyor.

İngiltere'de iş kurma ve yerleşim danışmanlığı hizmeti veren Plusture Kurucusu Enis Behar Menda, “Türkiye'de insanların ekonominin düzeleceği konusunda umutlarını kaybetmesi başvuruları artırdı. Çocuklarının ücretsiz iyi bir eğitim alacağını düşünen ailelerin sayısı çoğunlukta” dedi.

Salgın nedeniyle başvuru kriterleri arasında yer alan meslek ve maddi kazançların kanıtlanabilir olmasının sıkıntı yarattığına dikkat çeken Menda, şunları söyledi:

RET ORANI ARTTI

“Haziranda vize merkezlerinin açılması nedeniyle başvuru sayıları birden katlandı. Meslek konusu ve maddi kazançların kanıtlanabilir olması oldukça sıkıntı yaratıyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı bilgi vermediği için başvuru sahipleri kişisel deneyimlerini paylaşarak yanlış bilgilerin hızla yayılmasına yol açtı. Binlerce kişi buna göre başvuru yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu nedenle ret oranı çok yükseldi.”

GARSON MAAŞI 1.728 POUND

İngiltere'de ortalama yıllık gelirin 30.420 pound olduğunu belirten Enis Behar Menda, “Saatte 8.72 pound asgari ücret alan bir garsonun aylık geliri yaklaşık 1.728 pound. Sağlık ve eğitim ücretsiz, dolaylı vergiler de yok. En pahalı şey kira. Londra'da oda fiyatı aylık 500 pound” dedi.