Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı

12 Ocak 2021 Salı, 15:52

Ankara Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu yazılı açıklama yaparak, Whatsapp’ın dayattığı sözleşmeyle kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılacak olmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekerek, “WhatsApp (veri sorumlusu olarak WhatsApp LLC) uygulamasının biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunmakta olduğu bu seçim öncelikle Anayasal haklarımızı ve temel insan haklarımızı hedef almaktadır. Bu noktada uygulamanın daha önce de Facebook şirketleri ile verilerimizi paylaşmasının bir önemi bulunmamaktadır. Kaldı ki uygulama tarafından sunulan seçim hakkı da makul bir hukuki zemine de sahip değildir” dedi.

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Açıklamada Whatsapp’ın Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde yaşayan gerçek kişilere reddetme hakkı tanırken Türkiye’de tanımadığı hatırlatılarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (KVKK) şu çağrıda bulunuldu:

“?Bu noktada her ne kadar 4 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmeliğin Açık Rıza Alma Şartları başlıklı 8. Maddesi’nin birinci fıkrasının b bendinde kullanımın, hizmetlerden yararlanmanın açık rıza beyanı ön şartına bağlanamayacağı öngörülmüşse de bu hususta mevzuatımızın Avrupa ülkelerinde yürürlükte bulunan, temel insan hakları bağlamında yeterli korumayı içermediği ve veri koruma süreçlerinin temel insan haklarımız kapsamında yeterli bir biçimde tartışılmadığı açıktır.

‘YASAK HAK İHLALİNE SON VERİLMELİ’

“Öncelikle Whatsapp LLC veri sorumlusunun bizlere dayatmakta olduğu seçimin hukuki ve toplumsal sonuçlarının detaylı bir biçimde incelenerek raporlanması ve bu hususta veri sorumlusunun Anayasal, yasal haklarımızın ihlaline yönelik davranışlarına son verilmesi gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 12 Ocak 2021 tarihinde bu gündem ile toplanacağını internet sayfasından bildirmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili kurum ile kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınacağı şüphesizdir.”

‘VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLMELİ’

“Alınacak önlemler doğrultusunda ve Whatsapp yerine kullanılabilecek uygulamalar, bu uygulamalardan hangilerinin güvenilir olduğu, kişisel verilerin ne şekilde, nasıl ve nerede depolandığı, yurt içi ve yurt dışı aktarımların ne şekilde gerçekleştirildiği hususunda da tüm vatandaşların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yeterli bir biçimde bilgilendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”