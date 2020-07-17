Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs vaka sayısı arttı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) görevli 61 kişi Covid-19 nedeniyle takibe alındı. ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Belediyemiz tüm önlemleri almaya devam etmektedir" dedi.
ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB'de görevli Covid-19 tanısı konan personel sayısının 61'e yükseldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından vaka sayısını duyuran Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 61 oldu. Belediyemiz tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Personelimizin ve vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesini önemle rica ediyoruz.”
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