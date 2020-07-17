Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs vaka sayısı arttı

17 Temmuz 2020 Cuma, 09:37

ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB'de görevli Covid-19 tanısı konan personel sayısının 61'e yükseldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından vaka sayısını duyuran Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde KOVID-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 61 oldu. Belediyemiz tüm önlemleri almaya devam etmektedir. Personelimizin ve vatandaşlarımızın da maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmesini önemle rica ediyoruz.”

