Ankara merkezli IŞİD operasyonu: 56 gözaltı kararı
Ankara merkezli 12 ilde, terör örgütü IŞİD'e maddi kaynak sağladığı iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 56 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
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