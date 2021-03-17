Ankara Tabip Odası: Ekonomi bozuk, ek tedbirleri uygulamak istemiyorlar

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Salgının son durumunu değerlendiren Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür “Kırmızılaşma, ek tedbirler demek. Onu uygulamak istemiyorlar. Türkiye ekonomisini canlı tutan yerleri kapatmanız gerekecek. Bunu yapamazlar” dedi. Aşılama konusunun da gündemden düştüğüne dikkat çeken Baytemür, “Konuştuğum aile hekimleri ellerinde aşı olduğunu ama yeni grup açılmadığından yapamadıklarını söylüyorlar. Çünkü ikinci doz aşılama olup olmayacağı sıkıntılı. Açılmanız için toplumun yeterince aşılanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘AÇACAKSAN TAM AÇ’

İnsan hareketliliği azaltılmadığı sürece tedbir olmayacağını belirten Baytemür, “Mesela, mekânların açılmasına saat aralığı verilmesi uygun değil. Bir yer açıksa, mümkün olduğunca çok açık kalmalıdır. Böylece zamana düşen insan sayısı azalır. İnsanlar saat 15.00-16.00 gibi kafelere oturmaya başlıyor ve 19.00’a kadar ne yaparsam duygusuyla hareket ediyor. ” dedi. AKP kongrelerine de değinen Baytemür, “Kalabalıkları bir araya getirmekten övgüyle söz edilmemesi gerekiyor. Salgında insanlara ve bölgelere yüklenilen bir tutum var. Yönetenler azade olmuş” dedi.

RİSK HARİTASI RENKSİZ

Türkiye’de 1 Mart’ta başlayan kademeli normalleşme döneminde, iki haftada bir Türkiye’de illerin risk durumunu renklerle gösteren koronavirüs risk haritasının açıklanacağı duyurulmuştu. Her hafta sonu da iller bazında 100 bin kişide vaka sayılarını duyuran ikinci bir harita açıklanacağı belirtilmişti. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası renkleri güncellenen haritayı açıklamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçen hafta sonu açıklaması gereken iller bazındaki vaka sayılarının tablosunu dün açıkladı. Koca, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur” bilgisini paylaştı. Bu durum sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kimi yurttaşlar illeri kendi kendine boyarken kimileri de “Her yer kırmızı olduğu için risk haritası bile yayımlanmadı” gibi yorumlar yaptı.