Ankara'da 2 otobüste 78 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da polis tarafından durdurulan 2 otobüste, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı.

DHA
27 Kasım 2020 Cuma, 13:07
Ankara'da 2 otobüste 78 kaçak göçmen yakalandı
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Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında, Ankara-İstanbul çevreyolu Eryaman mevkisinde 2 otobüsü durdurdu.

Otobüslerde yapılan aramada, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere organizatörlük yapan otobüs şoförleri H.K, K.Y, H.D ve B.I.S. gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı suçundan ifadeleri alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.D. ve B.I.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldı.


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