Ankara'da iş cinayeti: 18 yaşındaki Özgür Aydaş yaşamını yitirdi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir dükkan inşaatında meydana gelen göçükte 18 yaşındaki işçi Özgür Aydaş yaşamını yitirdi.
Ankara'da Polatlı Yeni Sanayi Bölgesi'nde inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir dükkan inşaatında beton mikseri beton dökümü yaptığı sırada göçük yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı inşaatta çalışan baba ve oğuldan baba hafif yaralı olarak kurtarılırken, 18 yaşındaki Özgür Aydaş ise çok sayıda demirin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Cansız bedenine ulaşılan Aydaş, cenaze aracıyla Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın yaşandığı inşaatın ise tamamen yıkılmasına karar verildi.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da olay sırasında inşaatta bulunan 2 işçinin baba oğul olduğunu belirterek, inşaatın kontrollü bir şekilde yıkılacağını aktardı.
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