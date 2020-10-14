Ankara'da 'Işık polemiği' krizi! Mahmut Tanal'dan tepki: "TBMM Başkanlığı'nın ışıkları sönük"
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'da yaşanan 'Işık Polemiği' üzerine Meclis'ten bir video paylaşarak, "TBMM Başkanlığı'nın ışıkları sönük. Meclis Başkanı, haksızlığın giderilmesi, millet iradesinin tecellisi, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin iadesi için kılını kıpırdatmıyor" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara'da yaşanan 'Işık Polemiği' üzerine Meclis'ten bir video paylaşarak, "TBMM Başkanlığı'nın ışıkları sönük. Meclis Başkanı, haksızlığın giderilmesi, millet iradesinin tecellisi, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin iadesi için kılını kıpırdatmıyor" dedi.
CHP'li Tanal, TBMM Başkanlığı binasının kapısının önünde çektiği videoda "Bahçe aydınlatmaları yanıyor, TBMM Başkanlığı'nın tüm ışıkları sönmüş durumdadır" dedi.
Sosyal medya hesabından videoyu Tanal şu notla paylaştı:
"Bizim burada, TBMM Başkanlığı'nın ışıkları sönük. Meclis Başkanı, haksızlığın giderilmesi, millet iradesinin tecellisi, Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin iadesi için kılını kıpırdatmıyor.
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