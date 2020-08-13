Ankara'da, 'İstanbul Sözleşmesi' eylemine müdahale
Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi gerektiği yönündeki tartışmalara karşı eylem yapmak istedi ancak polisin müdahalesiyle çok sayıda kadın sürüklenerek, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar, ifadelerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesinin gündeme gelmesiyle kadınların başlattıkların eylemler sürüyor.
Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar Çankaya Kolej Meydanı'nda bir araya gelerek, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin tepkilerini dile getirmek istedi.
Polis kadınlara “Burada eylem yapamazsınız, size Kurtuluş Parkı’nı ayırdık” dedi.
Kadınların Kolej Meydanı’nında yapmak istediği eylemin ‘yasa dışı olduğunu’ söyleyen polis, müdahalede bulundu ve sürükleyerek çok sayıda kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar, ifadelerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.
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