Ankara'da, 'İstanbul Sözleşmesi' eylemine müdahale

13 Ağustos 2020 Perşembe, 00:07

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesinin gündeme gelmesiyle kadınların başlattıkların eylemler sürüyor.

Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar Çankaya Kolej Meydanı'nda bir araya gelerek, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin tepkilerini dile getirmek istedi.

Polis kadınlara “Burada eylem yapamazsınız, size Kurtuluş Parkı’nı ayırdık” dedi.

Kadınların Kolej Meydanı’nında yapmak istediği eylemin ‘yasa dışı olduğunu’ söyleyen polis, müdahalede bulundu ve sürükleyerek çok sayıda kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar, ifadelerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.