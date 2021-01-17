Ankara'da, şeriat çağrısı yapan provakatif bildirilerde 'Furkan Vakfı' iddiası

17 Ocak 2021 Pazar, 00:30

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bugün evlerin kapı önlerine şeriat çağrısı yapan provakatif bildiriler bırakıldı. Yurttaşların şikayeti üzerine emniyet güçlerince başlatılan soruşturma kapsamında, bildiri üzerinde 'bize ulaşın' diye belirtilen F.S.'ye ait sosyal medya hesabının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Ayrıca, bildiri metninde yer alan 'İmanımızı nasıl muhafaza ederiz?' isimli videonun Furkan TV isimli sosyal medya kanalından paylaşıldığı ve videonun Furkan Vakfı Başkanı olarak tanınan Alparslan Kuytul'un 2009 yılındaki konuşması olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bildiriyi dağıtan kişilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.