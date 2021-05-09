Ankara'da skandal görüntü! Çocuğunun gözü önünde yaptı
Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.
Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı.
Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi.
Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin rol arkadaşına tehdit
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Fitne fesat dolu kaynayan bir kazan
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi