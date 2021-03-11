Ankara’daki hastanelerden uyarılar yükseliyor
Salgının resmen Türkiye’ye ulaşmasının üzerinden bir yıl geçti. Enfeksiyon uzmanlarından aldığımız ilk bilgiler çok tatsız. Ankara’nın haritadaki rengi turuncu, bu gidişle kısa sürede kızaracağı hatta moraracağı düşünülüyor.
Salgının resmen Türkiye’ye ulaşmasının üzerinden bir yıl geçti. Enfeksiyon uzmanlarından aldığımız ilk bilgiler çok tatsız. Ankara’nın haritadaki rengi turuncu, bu gidişle kısa sürede kızaracağı hatta moraracağı düşünülüyor. Ekonomik gerekçelerle erken gevşeme, Ankara’da etkilerini göstermiş. Doktorlar, “hastalar gelmeye başladı” değerlendirmesini yapıyor. Ki açılmanın gerçekleştiği dönemden kaynaklanan artışın henüz hastanelere yansımadığı düşünülüyor. Doktorlar, “Böyle giderse yeniden kapanma noktasına hızla gelebiliriz’’ diye uyarıyor.
SOSYAL YAN ETKİLER
Anladığımız kadarıyla artık Türkiye’de de mutant virüsler iyice yayılmaya başlamış. İki örnek Ankara’dan. Annesiyle birlikte virüs kapan 12 yaşındaki bir çocukta “mutant suş” tespit edilmiş. Ancak anneye bu test yapılmamış. Çocuk, polis kontrolünde tek başına bir yurda götürülerek karantinaya alınmak isteniyor. Anne tedirgin, “çocuk tek başına ne yapar” diye... Bir yandan da kendi sağlığıyla ilgilenmek zorunda. Biz, bir kişiye daha bu virüsün bulaştığını, bu nedenle karantinaya alındığını öğrendik. Enfeksiyon uzmanlarının bir önerisi var: Mutasyon analizleri tüm vakalara uygulanmalı. Yoksa sonuçlar daha dramatik noktalara ulaşabilir. Okulların, sosyal yaşamın açılmasına da bu çerçeveden bakmak gerekiyor.
‘MESAFEYE’ MESAFELİYİZ
Uzun süredir işyerini açamayan esnaf, “bir dokun bin ah işit” şeklinde yaşıyor. “Ya hastalanıp öleceğiz ya da açlıktan öleceğiz” şeklinde yakınmalar yaygın. Ankara’daki gözlemlerimizde yüzde 50 kapasite ile çalışan yerlere az rastladık. İşyeri sahipleri de bu durumdan yakınıyor. Ancak müşterinin göstereceği tepki nedeniyle kapıdan geri çeviremiyor, yemek sohbetini uzatanları uyaramıyor. Ancak kurallara uymazsak sonu belli: Yine kapanacağız.
Ankara’nın en merkezi yerlerinde kapanma saatine dakikalar kala, tıklım tıklım dolu kafeler gözlemlemek mümkün. Bu ortamlarda kurallara uyulması zaten olanaklı değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sıkı denetimler yapacaklarını söylemişti. Biz de bir denetime tanık olmadık, sorduğumuz esnaf da denetime gelen olmadığını söyledi.Açılma sonrası ilk işaretler hiç hoş değil. Herkesin önlem alması gerekiyor. l ANKARA
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