Anket: Fransa Cumhurbaşkanı Macron gözden düşüyor
Ülkede çevrimiçi yapılan ankete göre, Macron'un popülaritesi, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e geriledi
Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ve ikilinin popülerliğinin düştüğünü ortaya koydu.
Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.
Anket, Fransızların yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.
Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakanınkinin ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi.
Kasım ayında yapılan bir anket de, ülkede 10 Fransızdan 7'sinin Covid-19 salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu göstermişti.
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