Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 21:18
Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler