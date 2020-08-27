Antalya'da iş cinayeti: Sera tamiri yaparken elektrik akımına kapıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera tamiratı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi Emre Metin (32), yaşamını yitirdi.
Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde demir sera tamiratı yapan Emre Metin, dün akşam saatlerinde serada çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yerde kısa süre hareketsiz kalan Metin için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Seraya gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Emre Metin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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