Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğunu 2 yıl uzattı
Antalyaspor, Fraport TAV ile olan isim sözleşmesini iki yıl daha uzattı.
Cumhuriyet meydanında Yivli Minare manzarasının önünde gerçekleşen imza törenine Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve Fraport TAV Genel Müdürleri Deniz Varol ile Bilgihan Yılmaz katıldı. İmza töreni sonrası pasta kesildi. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “Bizim de amacımız sportif başarıyla beraber Fraport ailesinin marka değerine katkı sunmak. İnşallah hep beraber başarılı oluruz” dedi.
“DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”
Antalyaspor As Başkanı Berkay Bahar ise, Antalyaspor’u daha üst seviyelere çıkarmak için, bu sene kaybettikleri Türkiye Kupası’nı kente getirebilmek için bu desteğin önemli olduğunu kaydetti.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol da, “Ortak hareketi dileriz ki çok daha üst seviyelere taşırız. Türkiye Kupası geçen sene son dakika elimizden diğer takıma geçti ama yeni yılda daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Tüm Antalya’nın bu inanca arzu olmasını ümit ediyoruz. Biz kendimizi bölgenin bir parçası olarak görüyoruz. Antalyaspor gibi bir takıma destek olmak her zaman bizim için iki taraflı kazanç. Her ne kadar biz sponsor olsak da biz de çok şey kazanacağız. Havacılığın en büyük denizinin ortasında sponsorluğumuzu Antalyaspor’a güvendiğimiz için uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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