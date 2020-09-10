ANZ: Altın 2021'de 2300 doları görebilir
Altının ons fiyatı güne 1950 dolardan başlarken, Australia & New Zealand Banking Group, altın fiyatlarının gelecek yıl 2300 dolar seviyesine yükselebileceği tahmininde bulundu.
‘Güvenli liman’ olarak görülen altın, koronavirüs salgını döneminde en çok prim yapan yatırım araçlarından biri oldu. 2 bin dolar seviyesini geçerek rekor kıran altın fiyatları, son dönemde bir miktar geri çekildi.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) ise altın fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 2300 dolar seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu.
Kurum, fiyatlarda son dönemde görülen geri çekilmenin kısa ömürlü olduğunu ve altının halen cazip bir yatırım olduğunu belirtti.
Bloomberght’de yer alan habere göre; banka, bol para arzının, düşük faiz oranlarının ve makro belirsizliğin altın yatırımlarını desteklemesi gerektiğini ifade etti.
ANZ, “Fiziki talep toparlanıyor, bu nedenle altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 2300 dolar seviyesine ulaştığını görebiliriz” dedi.
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