APİKAM'dan "99. yılında 9 Eylül" etkinlikleri
Kent tarihi ve kültürü açısından önemli çalışmalara imza atan İzmir Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmir'in kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü 7-8-9 Eylül'de düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.
Milli mücadelenin zaferle sonuçlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 9 Eylül 1922'nin 99'uncu yıl dönümü kapsamında APİKAM'da üç gün boyunca söyleşiler, film gösterimleri ve kitap günleri yapılacak.
7 Eylül Salı günü başlayacak etkinlikler 9 Eylül Perşembe günü, 19.00'da sona erecek. Ziyaretçiler, her gün 11.00’den itibaren APİKAM'ın bahçesinde kurulacak stantlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı ve İZELMAN tarafından yayımlanan kitapları inceleyip satın alabilecekler.
Her saat başı; 1936 yılının 9 Eylül kutlamalarından, aynı yıl düzenlenen Fuar açılışından ve 1963 yılındaki İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan görüntülerle oluşturulan film de geçici olarak sinema salonuna dönüştürülen sergi alanında izlenebilecek.
Ayrıca alanında uzman isimlerin konuk edileceği söyleşilerde 9 Eylül'ün öncesi ve sonrası derinlemesine ele alınacak. İlk gün (7 Eylül Salı) 18.30’da yapılacak söyleşide Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi “9 Eylül’den izler” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Kadri Vural “9 Eylül'e giden yol” başlıkları çerçevesinde dönemi değerlendirecekler. İkinci gün ise ( 8 Eylül Çarşamba) Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe “Kurtuluşun ardından İzmir” konulu söyleşiye konuk olacak. Söyleşilerin moderatörlüğünü APİKAM Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş yapacak.
"99. yılında 9 Eylül" etkinlik programı şöyle:
7 Eylül Salı
11.00-20.30 Kitapla Buluşma (Yayınların tanıtımı ve satışı)
11.00-18.00 APİKAM arşivinden 9 Eylül, Fuar ve İzmir film kesitleri (Her saat başı)
18.30 Söyleşi | Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi - “9 Eylül’den izler”
DEÜ Doç. Dr. Mithat Kadri Vural - “9 Eylül'e giden yol”
8 Eylül Çarşamba
11.00-20.30 Kitapla Buluşma (Yayınların tanıtımı ve satışı)
11.00-18.00 APİKAM arşivinden 9 Eylül, Fuar ve İzmir film kesitleri (Her saat başı)
18.30 Söyleşi | DEÜ Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe - “Kurtuluşun ardından İzmir”
9 Eylül Perşembe
11.00-19.00 Kitapla Buluşma (Yayınların tanıtımı ve satışı)
11.00-19.00 APİKAM arşivinden 9 Eylül, Fuar ve İzmir film kesitleri (Her saat başı)
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