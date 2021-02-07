Apple TV'de artık o uygulama olmayacak
YouTube, önümüzdeki Mart ayından itibaren eski Apple TV modellerinde çalışmayacak. Ama hemen karalar bağlamaya gerek yok; bunun için bir çözüm yolu açık bırakılıyor.
Mart ayından itibaren, Apple TV HD ve Apple TV 4K'dan önce gelen 3. Nesil Apple TV gibi eski Apple TV modelleri artık yerel olarak YouTube'u desteklemeyecek. Bu haftanın başlarında kullanıcılara, hizmetin artık yerel olarak desteklenmeyeceğini bildiren bir mesaj gönderildi.
CHIP Online'ın 9to5Mac'in haberine dayandırdığına göre, YouTube'un kullanımdan kaldırılmasının nedeni, eski Apple TV'lerin uygulama desteği için Apple ve video sağlayıcıları arasındaki özel düzenlemeleri kullanması. Muhtemelen Google, bunu mümkün kılan eklentiyi kapatıyor.
Bununla birlikte, daha yeni Apple TV cihazlarının App Store'a erişimi olduğu için YouTube uygulamasının sürümleri normal şekilde çalışmaya devam edecek.
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