Apple'ın küresel güvenlik başkanı rüşvetle suçlandı
Dünya teknoloji devi Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, gizli ateşli silah ruhsatları almak için 70 bin dolar değerinde iPad’i rüşvet vermekle suçlandı.
ATEŞLİ SİLAH RUHSATLARI İÇİN RÜŞVET TALEP ETMEKLE SUÇLANDI
Teknoloji devi Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer, rüşvet vermekle suçlandı.ABD'nin Kalifornia eyaletine bağlı Santa Clara İlçe Bölge Savcısı Jeff Rosen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple’ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer'ın County Şerifi Rick Sung ve Şerif Yüzbaşı James Jenson, gizli ateşli silah ruhsatları için rüşvet talep etmekle suçlandığını duyurdu.
İKİ POLİS MEMURU DA İLGİLİ RÜŞVETİ ALMAKLA SUÇLANDI
Bölge Savcısı Rosen, olayla ilgili olarak, Rick Sung ve Yüzbaşı James Jenson şeriflerinin bağlantısı olduğunu açıkladı. Savcılık yaptığı açıklamada,söz konusu iki ilçe şerifinin de rüşvet suçlamasının merkezinde olduğuna dikkat çekti.Rüşvet suçlamaları dün ABD’nin Kalifornia büyük jürisi tarafından açıklandı. Kalifornia'nın Santa Clara ilçesinden iki polis memuru da ilgili rüşveti almakla suçlandı.
KOLLUK KUVVETLERİNİN İTİBARI LEKELENDİ
Santa Clara İlçe Bölge Savcısı Jeff Rosen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu bedel olarak görün. Yasadışı ve halkın ceza adaleti sistemine olan güvenini derinden sarsar. Bir kolluk kuvvetinin yüksek rütbeli üyeleri bir rüşvet planının merkezinde olduğunda, bu tüm kolluk kuvvetlerinin rozetini, şerefini, itibarını ve trajik bir şekilde lekeledi" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
- Tevfik Özlü herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı!
- İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma
- İBB'den duygu dolu video
- Ermenekli maden işçileri yeniden yürüme kararı aldı
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı