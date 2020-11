Apranti İsmail Çizik'in kahreden ölümü

13 Kasım 2020 Cuma, 11:03

Şaka gibi bir hayatımız var. Herşeyimiz pamuk ipliğine bağlı. Güne yine aldığım ölüm haberiyle başladım. Diyarbakır'da at binen aprantilerden İsmail Çizik, kazandığı yarış sonrası evine dönerken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmiş. Çizik, 2017 yılı Ekrem Kurt apranti eğitim merkezi'nin 32. döneminde Mert Can Çelik, Fırat Arslan. Bekir Mert Mırık, Mert Gökalp Arslan'la beraber mezun olanlarından. İsmail aynı zamanda başarılı jokeylerden Hişman Çizin'inde yeğeniydi. İsmail Çizik gün içinde Diyarbakır hipodromunda önce 6 koşuda Pınarbaşı isimli ata binmiş , bu atla birinciliği gögüslemiş, daha sonra 8 koşuda bindiği Tongarhanla ise derece yapamamış. Çizik, amcasının oğlu Aydın Çizik'le beraber Şanlıurfanın yolunu tutarken Viranşehir Siverekte karşıdan gelen arabayla kafa kafaya çarpışmışlar. İsmail olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetmiş, Aydın Çizik şuanda Urfa Viranşehir Devlet hastenesinde yoğun bakımdaymış. At yarışlarında bugüne kadar çok sayıda attan düşenerek sakat kalan, ölen jokeyler biliyorum ama bir aprantinin trafik kazasında öldügüne ilk kez şahit oldum. İsmail'in gelecekle ilgili planları hayalleri varmış. Bu hayallerinin başında jokey olmak geliyormuş. İdman sahalarında Gökhan Kocakaya, Halis Karataş, Ahmet Çelik, Akın Sözen, Özcan Yıldırım, Selim Kaya, Mehmet Kaya, Furkan Yüksel ağabeylerini örnek alırmış.Ama olmadı, ömrü yetmedi. İsmail 20 yaşındaydı. Türkiye Jokey Kulübünden arkadaşlarımdan genç ayrantinin istatistiğini istemiştim. Hemen gönderdiler. Tam 912 kez ata binmiş. 52 birincilik, 61 ikincilik 52 üçüncülük 66 dördüncülük yapmış. İsmail Çizik sabaha karşı Siverek'e bağlı Direkli Köyü'nde toprağa verildi. Cumhuriyet olarak Çizik'in ailesine başsağlığı diliyorum.