Arabada bırakılan 1,5 yaşındaki bebek için vatandaşlar seferber oldu
Niğde'de ailesinin arabada bırakarak hastaneye gittiği 1,5 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.
Olay, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi karşısında meydana geldi.
Ailesi 1,5 yaşındaki çocukları Faruk A.’yı arabada bırakarak hastaneye gitti. Çevredeki vatandaşın araç içerisinde ağlayan çocuk sesini duyması üzerine yetkililere haber verildi.
Yaklaşık 30 dakika araçta kalan çocuk, çevredeki vatandaşların aracın camını zorlayarak açması sonucu kurtarıldı.
Açılan camdan dışarı çıkarılan ve sırılsıklam terleyen çocuğa vatandaşlar su verdi, yüzünü yıkadı. Çocuğun yakını ise daha sonra gelerek çocuğu alıp hastaneye gitti.
Çocuğu araçta gören Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı. Geçerken araç içerisinde ağlama sesi duyduk. Polis ekiplerine haber verdik” dedi.
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