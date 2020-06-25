Arabayla trafik polisinin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
Samsun'da kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin ayağının üzerinden aracıyla geçip kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.I., otomobiliyle seyir halindeyken uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin ayağının üzerinden geçip kaçtı.
Kovalamaca sonucu polisler tarafından gözaltına alınmak istenen R.I.'nın burada da polislere direnip mukavemette bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınarak Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen R.I., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcı tarafından "görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen R.I., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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