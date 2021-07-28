'Arazi' kavgasında ağabeyin vurduğu 3 kardeşten 1'i kurtarılamadı
Ordu’da, Salih Demirel'in (54) arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurarak, yaraladığı 3 kardeşinden Sabri Demirel (42), hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 24 Temmuz’da, Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Salih, Sabri, Senai (36) ve Fatıma (56) Demirel kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Salih Demirel, üzerindeki tabancayı çıkarıp, ateşleyerek, 3 kardeşini de yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan Salih Demirel de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Sabri Demirel, bu sabah hayatını kaybetti. Yaralı 2 kardeşin ise Ünye’deki hastanede tedavileri sürüyor.
AĞABEYE YENİDEN GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kardeşinin ölümünün ardından Salih Demirel, jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alındı.
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