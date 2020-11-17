Arda Turan'ın test sonucu belli oldu
Galatasaray Kaptanı Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Galatasaray'daki 5 koronavirüs vakasından birinin kaptan Arda olduğu ortaya çıktı.
Arda Turan'ın dün yaptırdığı test sonucu belli oldu.
Arda, durumunun iyi olduğunu, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
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