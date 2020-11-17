Arda Turan'ın test sonucu belli oldu

Galatasaray Kaptanı Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 12:02
Arda Turan'ın test sonucu belli oldu
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Galatasaray'daki 5 koronavirüs vakasından birinin kaptan Arda olduğu ortaya çıktı.

Arda Turan'ın dün yaptırdığı  test sonucu belli oldu.

Arda, durumunun iyi olduğunu, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.


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