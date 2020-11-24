Arınç'ın istifası ve 'reform' söyleminin altının doldurulamamasının ardından dolar yeniden yükselişe geçti!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından sert bir şekilde düşen dolar yeniden 8 TL'yi aştı.
Merkez Bankası'na yeni başkan olarak Lütfü Elvan'ın atanması ve Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasalara yönelik yaptığı reform söyleminin ardından dolar 8.58'den 7,50 bandına kadar gerilemişti.
Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin yaptığı açıklamalara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından siyaset kulislerinde "reform söylemi balon" çıktı yorumları yapılmıştı.
Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden Erdoğan'ın onayı ile istifasının ardından dolar yeniden 8 TL'yi aştı. Avro ise 9,53 TL oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın sözlerini yanlış anladı
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
Video Haberler
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın sözlerini yanlış anladı
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!