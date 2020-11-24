Arınç'ın istifası ve 'reform' söyleminin altının doldurulamamasının ardından dolar yeniden yükselişe geçti!

24 Kasım 2020 Salı, 19:39

Merkez Bankası'na yeni başkan olarak Lütfü Elvan'ın atanması ve Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasalara yönelik yaptığı reform söyleminin ardından dolar 8.58'den 7,50 bandına kadar gerilemişti.

Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin yaptığı açıklamalara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından siyaset kulislerinde "reform söylemi balon" çıktı yorumları yapılmıştı.

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden Erdoğan'ın onayı ile istifasının ardından dolar yeniden 8 TL'yi aştı. Avro ise 9,53 TL oldu.



