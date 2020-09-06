Arjantin’de canlı yayında öğrencilerine ders veren öğretmen Covid-19'dan yaşamını yitirdi

06 Eylül 2020 Pazar, 10:43

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı.

Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone’un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtidi.

Ders sırasında fenalaşan akademisyenin sanal olarak yardım etmeye çalışan öğrencilerinin, “Adresinizi söyleyin size ambulans gönderelim” çağrısı karşısında, “Yapamıyorum” diyen De Simone’nın daha sonra yere yığıldığı kaydedildi.

La Noticia gazetesi de, ölmeden önce eğitimcinin sağlık durumunun iyi olmadığını yazarken, “Covid-19 semptomları gösteriyordu. Bir ayı aşkın bir süredir bunlarla yaşıyordu” yorumunu yaptı.

“SUNUMLARI DEĞİŞTİREMİYORDU”

De Simone’nin öğrencilerinden Ana Breccia, “Ben sınıf arkadaşlarım o dersteydik. Zatürre olduğunu söyledi ve kötü hissettiğini dile getirdi. Daha sonra ders sunumlarını değiştirememeye ve konuşamamaya başladı. Dengesini de yitirdi” ifadesini kullandı.

Son dönemed sık sık öksürük nöbeti geçiren De Simone’nin bir doktorla evli olduğunu yazan Clarin gazetesi, genç profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığından yakındığını yazdı. Gazete, ismi açıklanmayan doktorun, eşinin cansız bedenini eve gelince bulduğunu da aktardı.

Kaynak Sözcü