Arka sokaklar dizisinde bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı

25 Mart 2021 Perşembe, 10:08

Arka Sokaklar'dan art arda koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.

Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı

Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.