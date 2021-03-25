Arka sokaklar dizisinde bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından onunla aynı karavanı kullanan oyuncu Merve Oflaz da koronaya yakalandı. Karantinaya alınan oyuncunun tedavisine başlandı.
Arka Sokaklar'dan art arda koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Dizide Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından bir vaka daha çıktı.
Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu Oflaz da karantinaya alınıp tedavi görmeye başladı
Oflaz ve yapım şirketinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken dizinin çekimlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
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