Arkadaşının evinde ölü bulundu

05 Eylül 2021 Pazar, 13:03

Antalya'da arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı iddia edilen güzellik uzmanı Gülseda Karagülle'nin, odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekibi, Karagülle'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraftaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çeken Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Karagülle'nin cenazesini, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan babası ve halası tarafından alındı. Toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürülen Karagülle'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.