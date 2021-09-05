Arkadaşının evinde ölü bulundu
Antalya'da arkadaşıyla birlikte kaldığı evde, yatağında ölü bulunan Gülseda Karagülle'nin (28) cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.
Antalya'da arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı iddia edilen güzellik uzmanı Gülseda Karagülle'nin, odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekibi, Karagülle'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraftaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çeken Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Karagülle'nin cenazesini, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan babası ve halası tarafından alındı. Toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürülen Karagülle'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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