Artistik Cimnastik'te hedef, Avrupa şampiyonluğu

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:34

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlık kampına Mersin’de girdi. Günde çift idman yaparak önümüzdeki ay Mersin’de yapılacak şampiyonaya hazırlanan milliler, takım halinde şampiyon olmak istiyor.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 9-20 Aralık’ta Mersin’de düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir’in de aralarında bulunduğu milli sporcular, Mersin Cimnastik Salonu’nda antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 3 gündür Mersin’de kampta olan milliler, hakemler gözcülüğünde yarışmalar da yaparak, performanslarını kontrol ediyor. Gerçekleştirdikleri çalışmalarla göz dolduran ay-yıldızlılar, şampiyona da takım halinde birinci olmak istiyor.



GÜLTEKİN: "TAKIM OLARAK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Antrenör Yılmaz Göktekin, hazırlıkların iyi geçtiğini belirterek, "Yarışmanın yapılacağı ortamda antrenman yapmamız çok güzel. Diğer kafilelerle önümüzdeki haftadan itibaren gelecekler. Kamp ortamı çok iyi. Takım olarak iyiyiz. Kamp süreci son rötuşları düzeltme antrenmanları diyebiliriz. Bu kamp sürecini bu şekilde geçireceğiz. Pandemi nedeniyle katılacak ülke sayısı burada diğer Avrupa şampiyonalarına göre çok az olacak. Katılacak ülkelere baktığımız zaman Türkiye’yi zorlayacak bir Ukrayna gözüküyor. Tabii burada bizim hedefimiz takım olarak iyi bir derece elde edip, şampiyon olmak. Takımın dışında da bireysel anlamda çok güçlü sporcularımız var. Bu sporcularımızdan da alet finallerinde birden çok madalya beklentimiz var. Tabii ki bu bir yarışma. Her zaman iyi bir seriyi sunan madalyaya sahip oluyor. Ancak bunun hazırlıklarına da bu kamp sürecinde yapıyoruz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları’na takım olarak gidemediklerine vurgu yapan Göktekin, "Artık bir sonraki olimpiyatlara hazırlanacağız. Çünkü onların takım ve bireysel elemeleri ayrı oluyor. Biz bireysel olarak 3 tane erkek sporcumuz ile kotamızı aldık. Normal önümüzdeki ay yapılacak Avrupa şampiyonası da kota yarışmasıydı. Ancak pandemi dolayısıyla takımların hepsi gelmemesinden kaynaklı bu Avrupa şampiyonasında kota verilmeyecek. Bir sonraki yapılacak Avrupa şampiyonasında bir sporcumuzun daha kota alma şansı olacak. Olimpiyatlara bireysel olarak madalya alarak gittiğimiz için hedefimiz ve beklentimiz tabii ki yüksek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Milli sporcu İbrahim Çolak ise 3 gündür çok iyi antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki ay gerçekleşecek şampiyonada bireysel olarak hedeflerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Çolak, "Ancak takım olarak da hedefimiz var. Bunu da başarabilecek potansiyeldeyiz. Sadece her zaman yaptığımız şeyi bir kere daha yarışmada yaparsak bence takım olarak çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Bu kampı da zaten onun için yapıyoruz. Şampiyonada bireysel olarak özellikle halka aletinde madalya almak istiyorum. Biraz sakatlığım var ama yarışırsam takımım için halka ve paralel aletinde yarışacağım. 2019 yılını dünya şampiyonu olarak bitirdim ve bu Avrupa şampiyonasında da en iyisini istiyorum. Kendimi çok iyi geliştirmek istiyorum. Bireysel olarak hedefim bu ama takım olarak da madalya alma şansımız çok yüksek" şeklinde konuştu.

Ümit Şamiloğlu da şampiyonaya takım olarak hazır olduklarının altını çizerek, "Avrupa şampiyonası mayıs ayında yapılacaktı ve biz o dönem 3 ay zaten hazırlanmıştık ancak ertelendi. Bu süreçten sonra bizim bütün ekip online da olsa çalışmalarına devam etti. Bakü’de olan Avrupa şampiyonası Mersin’e devrolunca biz zaten hazırdık ama bu bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Mersin bizim için özel bir salon. Bu güzel salonda sürekli şampiyonluklar yaşadık. Önümüzdeki şampiyonada birçok madalya alacağımıza inanıyorum. Takım olarak da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yani takım olarak ya altın yada gümüş madalya alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Artık aktif spor hayatının sonuna geldiğini dile getiren Şamiloğlu, "Marttaki dünya kupası ve mayıs ayında yapılacak Avrupa şampiyonası benim son yarışmalarım olacaktı. Ancak 2’si de ertelenince şimdi bu Avrupa şampiyonası ve dünya kupasını da bitirip, ondan sonra cimnastiğe veda zamanı geldi. Şu anda 40 yaşındayım. Bu yaşta halen dünyanın en iyi erkek cimnastikçisiyim. Aktif sporculuğum devam ediyor ama artık sonuna geldim. Tabii beni tatmin eden şey; 40 yaşında halen altın madalya kazanıyorum. O yüzden bu işi zirvede bırakıp, Türk sporuna hizmetimiz devam edecek" dedi.

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, 21 ülkeden 88 kadın, 128 erkek olmak üzere 216 sporcunun katılması bekleniyor.