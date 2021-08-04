Artvin'deki yangında 33 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin’de dün çıkan yangın nedeniyle 33 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki evde, dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede diğer evlere de sıçradı.
İhbar üzerine köye sevk edilen Yusufeli Belediyesi İtfaiye ve Artvin Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında ahşap 33 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine geri gelen yurttaşlar da enkaz altında kalan eşyalarını aradı.
EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “33 ev kullanılmaz hale geldi ama geride ahır, samanlık var. Neredeyse köyün yarısını, arkadaşlarımız gayretle kurtardı. Soğutma çalışmaları devam ediyor, yeni bir faciaya yol açmamak için tedbirlerimizi alıyoruz çünkü yer yer yanmalar sürüyor. Tehlikeyi büyük ölçüde atlamış bulunuyoruz ama yeniden alevlenmemesi için takibimiz sürüyor. Yurtlarımızı hazırladık fakat burası yayla, köyde herkesin ikinci bir evi olduğu için bu aşamada bize şu an için bir ihtiyaç gelmedi ama gelirse hazırız” diye konuştu.
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