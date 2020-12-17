Asgari ücret ile en düşük memur maaşı arasında 1305 lira fark olduğunu ortaya çıktı

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Türk-İş, en düşük devlet memuru maaşı hakkında hükümetten bilgi istedi. Gelen yanıt asgari ücret ile en düşük memur maaşı arasında 1305 lira fark olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 7 milyon işçinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararda.

Komisyon gelecek hafta 3. toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak. Önceki gün TİSK’te yapılan ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha önce kamuoyuna da açıklanmış olan Orta Vadeli Program, Yıllık Program gibi raporları komisyona sundu.

Türk-İş ilk toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan en düşük devlet memuru maaşı hakkında bilgi istemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı en düşük memur maaşının (bekâr) 2020’nin ikinci yarısında brüt 4 bin 192 lira, net 3 bin 629 lira olduğunu bildirdi.

Yüzde 15 de vergi kesildiği belirtildi. Oysa şu anda asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net de 2 bin 324 lira. Brüt asgari ücret bile en düşük memur maaşının altında kalıyor. Net asgari ücret ile en düşük memur maaşı arasında 1305 lira fark bulunuyor. Türk-İş toplam sigortalı işçi sayısı içerisinde ne kadar asgari ücretli olduğu hakkında da bilgi istedi.

Ancak bu konuda net bir yanıt verilmedi. Bu arada Türkİş, TÜİK’ten de bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebilmesi için yapması gereken harcama tutarının verilmesini talep etti. İşveren tarafı olan TİSK buna karşı çıkıyor. Ancak TÜİK’ten gelen rakam olması gereken asgari ücret hakkında önemli bir veri ortaya koyuyor. TÜİK’in gelecek haftaki toplantıda rakamı komisyona bildirmesi bekleniyor.

‘REFAH PAYI EKLENSİN’

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek “Bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir” dedi.

Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşandığına dikkat çeken Arslan, “Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur” diye konuştu.