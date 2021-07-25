Aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu: Covid-19'dan hayatını kaybetti
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Stephen Harmon (34), koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Aşı karşıtı olan Stephen Harmon, Covid-19'dan hayatını kaybetti. Los Angeles’ta yaşayan Harmon, 2020’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu.
“Birçok problemim var ancak aşı bunlardan biri değil” diyen Harmon, “Yani bazı aşılar, bilirsiniz, ölüm gibi birkaç riskle yüzde 90-95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim, bu yüzde 99 etkili” demişti.
Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Harmon, sosyal medya hesabından takipçilerine oksijene bağlandığını açıkladı. Harmon daha sonra, “Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanacağım bilmiyorum, benim için dua edin” dedi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son haftalarda Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yükseliyor.
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