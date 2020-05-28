'Askıda Fatura' ile 11 bin 168 su faturası ödendi

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlar için başlatılan 'Askıda Fatura' uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı. Soyer, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Askıda Su Faturası kampanyasına büyük ilgi gösterdiniz. 11 bin 168 faturayı 1 milyon 5 bin lira ödeyerek askıdan alanlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Soyer, askıda bekleyen 8 bin 639 faturanın daha ödenmeyi beklediğini belirterek, "Haydi İzmirliler, kampanya devam ediyor. Bu krizde bir komşumuza can suyu verelim" ifadelerini kullandı.