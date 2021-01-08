Aslı istedi yollar yapıldı
Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: Bundan böyle Aslı kızımız, kendi engelli arabasıyla istediği yere gidebilecek, anne Fadime Açıkgöz’de Aslı’yı sırtında değil, engelli arabasıyla taşıyacak
Alaşehir’e bağlı kırsal Serinyayla Mahallesi’nde oturan Fadime Açıkgöz, sosyal medya üzerinden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na ulaşarak “engelli kızı Aslı Açıkgöz’ü yollarının bozuk olması nedeniyle evinden dışarıya çıkaramadığını, ancak sırtına alarak çıkarabildiğini” iletti.
Başkan Ahmet Öküzcüoğlu da, Fadime Açıkgöz’ün talebine anında cevap vererek mahalleye gitti, sorunları dinledi, taleplerini aldı. Ailenin mağdur olmaması için talimat vererek kilit parke döşenmesini sağladı.
Açıkgöz ailesi yollarını yapan belediye başkanına teşekkür ederken, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da, “Bundan böyle Aslı kızımız, kendi engelli arabasıyla istediği yere gidebilecek, anne Fadime Açıkgöz’de Aslı’yı sırtında değil, engelli arabasıyla taşıyacak” diye konuştu.
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