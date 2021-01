Asya ara verdiği müziğe Unutup Gitti ile geri döndü

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

İsmail Dümbüllü, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve daha nicelerinin fotoğrafları koridor duvarlarında. Kimler gelmiş kimler geçmiş bu koridorlardan, sahneden kulisten... Kimlerin sesleri yankılanmış tiyatronun duvarlarında. Bu tarihi sahneye sahip çıkan ve iyi ki var dediğimiz Ferhan Şensoy, şarkıcı Asya’nın “Unutup Gitti” adlı yeni parçasının klip çekimleri için tiyatronun kapılarını açmış. Klibin yönetmenliğini İmre Hay-daroğlu üstleniyor. Yani, Türk pop müziğinde Vurulmuşum Sana, Beni Aldattın, Olmadı Yar gibi şarkılara imza atan Asya ara verdiği müziğe geri döndü. Uzun süredir yeni single için çalışan, pandemi sürecinden dolayı çıkış tarihini erteleyen sanatçının DMC etiketiyle çıkan yeni şarkısının söz ve müziği Ümit Sayın’a, aranjesi ise Gürsel Çelik’e ait. Şarkı ve klip üzerinde büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyleyen ve yıllar sonra müziğe döndüğü bu özel şarkısı için duygularını “Unutup Gitti, ardına bakmadan gidenlerin; acımasızca geride bıraktıklarının duygularını dile getiriyor bence” diyerek dile getiriyor sanatçı. Müziğe ara verdiği sürede hiçbir zaman müzikten kopmadığını ve kendisini heyecanlandıran bir şarkıyla müzik severlere yeniden merhaba dediğini söyleyen Asya ile yeni şarkısını konuştuk.

- Müziğe ara verdiniz ve şimdi yeni bir şarkı ile geri döndünüz, neden bu kadar ara ve bugün geri dönüş?

Aslında 2014 yılında Aşk İz Bırakır isimli bir albüm yapmıştım. Kendime ait söz ve müziklerle albümün üretim aşamasında bulunmak oldukça motive etmişti beni o dönem. Fakat müzik sektöründe yaşanan kriz, albüm çalışmalarına yatırım yapılmaması, kendime uygun şarkılar bulamamam gibi etkenler bu ara verdiğim süreyi uzattı. Popüler müziğin bir parçasıyım ama kimseyle bir yarışım yok. Az sayıda albüme sahip olmamın bir nedeni de bu. Moda olan soundların peşinde olmadım hiçbir zaman. Sesime yakışan ve duygusu olan şarkılar söylemeyi seviyorum. Şarkı söylemek ruhuma iyi geliyor. Müzik farkındalığımı geliştiriyor. Severek okuduğum ya da klasik veya farklı türlerde bir eseri dinlerken derinlerde bir dünya açılıyor. Bir tür terapi sanırım. Kızım dışında hiçbir şeyi hayatımın merkezine koymuyorum.. Kızımın gelişimini keyifle takip ettim. O büyürken ben de büyüdüm. Annelik, bir kadına o kadar çok şey katıyor ki. Kendimi çok şanslı hissediyorum..

- Yeni şarkının hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?

Sözü ve müziği Ümit Sayın’a ait “Unutup gitti” adlı yeni bir şarkıyla müzik dinleyicisine merhaba dedim. Şarkıyla beni buluşturan dostum, kıymetli ablam, yorumcu kimliğinin dışında duruşu ve insani değerleriyle beni etkileyen, elini üzerimden hiç çekmeyen Nilüfer oldu. Bir proje için bir araya geldiklerinde sevgili Ümit gitarıyla çalmış. Nilüfer çok etkilenmiş. Sesime ve tarzıma çok yakışacağını düşünerek bana dinletti. Her zaman minnettarım. Şarkı beni çok etkiliyor. Müziğin mesaj vermek gibi bir görevi olmadığını düşünenlerdenim ama bu şarkının artısı mesajı da var. Ümit Sayın söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle çok değer verdiğim müzisyen dostumdur. Pozitif ve neşeli bir insandır. Bana her zaman moral veren, üretken yapısıyla her zaman hayatımda var olmasını isterim. Düzenlemesini müzisyen dostum Gürsel Çelik yaptı.

- Klip çekimlerini Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda yaptınız. Bu fikir nasıl oluştu?

Klip yönetmenim sevgili arkadaşım İmre Haydaroğlu’nun önerisiyle, tiyatronun duayeni kıymetli büyüğüm Ferhan Şensoy’un uzun yıllardır emek verdiği Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda çekim yaptık. Orada daha önce pek çok oyun izledim ama bu deneyim bambaşkaydı. Bu defa kulisinde ve tiyatroya gönül vermiş birçok özel oyuncunun fotoğraflarıyla bezenmiş koridorlarında geçmişe bir yolculuk yaptım adeta. O güzel insanları rahmetle anıyorum. Tiyatrosunun kapısını bizlere açan sevgili Ferhan Şensoy’a tekrar tekrar teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmada emek veren bütün müzisyen dostlarıma da teşekkür ederim.

‘SÖZ YAZMAYA, BESTE YAPMAYA DEVAM EDİYORUM’

- Yeni şarkılar gelecek mi?

Hepimiz için zor bir dönem. Şarkılarımızı dinleyicilere ulaştırmak için dijital mecraları kullanma dönemi. Şu anda akustik bir performans çekimi yapıyoruz. Kısa süre sonra sosyal mecralarda yayına girecek. Bunun dışında, kendi tarzımda şarkılara ulaştıkça üretmeye devam edeceğim. Doğru zamanda doğru iş yapma peşindeyim. Söz yazmaya, beste yapmaya devam ediyorum. Tüketim çağındayız ne yazık ki. Faydalı yanlarını önemsediğim ama insani duyguları ve sevgiyi yok eden teknolojinin müziği de değersizleştirdiğini düşünüyorum. Sosyal mecralarda müzik adı altında bol miktarda çöp üretiliyor. Dünyanın yeterince atığı var. İnsanoğlu dünyadaki var olma sebebini, değerlerine sahip çıkarak, güzel şeyler üretmeli. Bu anlamda yeni bir albüm hatta şartlar izin verirse, senfonik bir albüm için çalışmaya başladım.. 1994 yılından bugüne kadar seslendirdiğim şarkıların senfonik kaydını yapmak istiyorum. Yaşadığımız bu zor zamanların çabuk geçmesi ve eskisi gibi canlı konserlerde sevenlerimle birlikte olmak dileğiyle...