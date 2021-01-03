Kayyım rektör Bulu hakkında intihal iddiası
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun akademik çalışmalarında intihal (çalıntı) yaptığı iddiası gündeme getirildi. Bulu'nun Uluslararası Bilgi Tabanlı Geliştirme Hakemli Dergisi’nde yayınlanan makalesinde, başka bir çalışmanın özet bölümünü aynı şekilde kullanıldığı öne sürüldü.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan (kayyım) Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun hakkında akademik alanda yazdığı makaleyle ilgili intihal (çalıntı) olduğu iddiası gündeme geldi.
Melih Bulu, Şehir Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde 2011 yılında bir makale kaleme aldı. Uluslararası Hakemli Dergi'de yayınlanan makalenin adı "Measuring competitiveness of cities: Turkish experience" (Şehirlerin rekabet gücünü ölçmek: Türkiye deneyimi) idi.
Makalenin 269’uncu sayfasında ise, 2004 yılında 3 araştırmacı tarafından yine Uluslararası Hakemli Dergi'de yayınlanan "The environment and the entrepreneurial city: searching for the urban 'sustainability fix' in Manchester and Leeds (Çevre ve girişimci şehir, Manchester ve Leeds içerisinde kentsel sürdürülebilir çözümünü arıyor)" çalışmasından yaptığı alıntının intihale girdiği öne sürüldü.
Alıntı yapılan makelenin özet bölümünün bir kısmında ise çalışmanın genel hattı şu şekilde belirtiliyor:
‘Sanayi sonrası şehirlerde ekonomik kalkınma politikalarının, kentsel elitlerin ekolojik etkileri yönetme becerisine ve kentsel alanın içinden ve dışından yayılan çevresel taleplere bağlı olduğuna dair birçok kanıt var.’
Melih Bulu ise 2011 yılındaki yaptığı çalışmada, daha önce yayınlanan makalenin özet bölümünü kendi araştırması içerisinde aynen kullanılıyor. Kendi yazdığı makalesinde “While et al .., 2004” şeklinde atıfta bulunuyor. Uluslararası Hakemli Dergilerde ise genelde bu formatlar ASA, APA ve MLA gibi ayrılıyor.
İddiaya konu olan makaleler şu şekilde:
DOKTORA TEZİNDE KOPYALA-YAPIŞTIR İDDİASI
Melih Bulu’nun doktora tezi için de aynı iddialar gündeme getirildi. Bulu, araştırmasında, “(Gulati, Nohria ve Zaheer,2004)” şeklinde kaynak belirtiyor. Fakat akademik çalışmalarda doğrudan alıntıların da belirli formatlarda gerçekleşmesi gerekiyor. Burada Bulu’nun yine ‘tırnak’ ifadesini kullanmadığı ve özgünlük açısından paragraf kısıtlamasını geçtiği görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li Bulu'nun atanmasına 'devşirme'li destek!
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- 'Siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?'
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
- SMA hastaları için yardım toplamak suç sayılıyor!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li Bulu'nun atanmasına 'devşirme'li destek!