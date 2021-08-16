Ataol Behramoğlu, son şiir kitabını Foça’da tanıttı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:27

Müzikli şiir dinletisinin açış konuşmasında, son günlerde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle derin üzüntü, derin saygıyı yaşadığını belirten Ataol Behramoğlu, yeni kitabı hakkında şöyle konuştu. “Köprüler beni hep etkilemiştir, onu yazdım açıkçası. Her köprünün ayrı bir kimliği var. Yirmi iki şiirden on beş tanesi ülkemizle alakalıdır, birkaç tanesinde yurtdışındaki köprüler var. Canlı bir varlık gibi, doğanın bir parçası gibi düşünürüm köprüler hakkında. Bu kitabın başka bir özelliği, büyük ressam arkadaşım Sali, bu şiirleri resimledi. Kardeşim Sali hakikaten de kitaba bir derinlik katmıştır. Çok seveceksiniz bu şiirleri, eminim”

‘Çaresi İsyan Olmuştur’ şarkısı ve ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’ şiiriyle tamamlanan edebiyat gecesinin sonunda, Ataol Behramoğlu kitaplarını imzaladı.