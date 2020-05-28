Atay'dan Cumhuriyet’e ziyaret
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Atay, ilçe merkezlerinde bulunan jeotermallere karşı mücadelelerini anlattı. Atay, “Hidrojen sülfür gazının ilçede fazla olduğunu ölçümlerle ispatladık. Biz gazın insanlara ve tarıma zararlı olduğunu söylüyoruz. Yurttaş nasıl bir hava soluduğunu bilmeli. Halk mücadelemiz için yanımızda. Biz de onların sağlığı için jeotermallere karşı direneceğiz” diye konuştu.
Video Haberler
- Elazığ'da görüntülendi! Avını böyle yedi
- Dehşete düşüren görüntüler! Bıçaklı kavga kamerada
- Bardaktan boşanırcasına yağdı! Dikkat çeken anlar
- Yer: Bodrum... Görenleri şoke etti! Denizde vahşet
- Bankada sakladığı gizemli taşı Erdoğan'a vermek istiyor
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
- Dünya bu soygunu konuşuyor: Silahı ayaklarıyla doğrulttu
- Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi!
- Bodrum'da kan donduran olay!
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ey düşmanım diye seslendi