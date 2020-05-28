Atay'dan Cumhuriyet’e ziyaret

28 Mayıs 2020 Perşembe, 18:17

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Atay, ilçe merkezlerinde bulunan jeotermallere karşı mücadelelerini anlattı. Atay, “Hidrojen sülfür gazının ilçede fazla olduğunu ölçümlerle ispatladık. Biz gazın insanlara ve tarıma zararlı olduğunu söylüyoruz. Yurttaş nasıl bir hava soluduğunu bilmeli. Halk mücadelemiz için yanımızda. Biz de onların sağlığı için jeotermallere karşı direneceğiz” diye konuştu.