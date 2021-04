Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:16

Avrupa Süper Ligi'nde İngiltere Premier Lig takımlarının ligden çekilme kararı almasının ardından iki takım daha organizasyondan ayrıldığını açıkladı. Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımından olan Atletico Madrid ve Inter'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada yönetim kurulu kararıyla ligden ayrılma kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Atletico Madrid: "Bu sabah toplanan Atletico Madrid Yönetim Kurulu, Süper Lig'e devam etmeme kararı aldı. Kulüp için taraftarlarımızla uyum çok önemlidir. Atletico Madrid, geçtiğimiz pazartesi günü artık mevcut olmayan koşullardan dolayı bu projeye katılma kararı almıştı."

Inter: "Internazionale Milano artık Süper Lig'in bir parçası değil. Taraftarlarımıza her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlıyız. Inter, her faaliyet alanı gibi futbolun da finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın her yerinden her yaştan taraftarı heyecanlandırmaya devam etmek için sürekli olarak rekabeti geliştirmeye inanıyor. Bu vizyonla hepimizin sevdiği sporun geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

4 TAKIM KALDI

12 kurucu takımla başlayan Avrupa Süper Ligi'nde sekiz takımın çekilmesinden sonra ligde sadece Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Milan kaldı.