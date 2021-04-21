Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildi
Premier Lig takımlarının ardından La Liga temsilcisi Atletico Madrid ve Serie A ekibi Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.
Avrupa Süper Ligi'nde İngiltere Premier Lig takımlarının ligden çekilme kararı almasının ardından iki takım daha organizasyondan ayrıldığını açıkladı. Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu takımından olan Atletico Madrid ve Inter'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada yönetim kurulu kararıyla ligden ayrılma kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Atletico Madrid: "Bu sabah toplanan Atletico Madrid Yönetim Kurulu, Süper Lig'e devam etmeme kararı aldı. Kulüp için taraftarlarımızla uyum çok önemlidir. Atletico Madrid, geçtiğimiz pazartesi günü artık mevcut olmayan koşullardan dolayı bu projeye katılma kararı almıştı."
Inter: "Internazionale Milano artık Süper Lig'in bir parçası değil. Taraftarlarımıza her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlıyız. Inter, her faaliyet alanı gibi futbolun da finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın her yerinden her yaştan taraftarı heyecanlandırmaya devam etmek için sürekli olarak rekabeti geliştirmeye inanıyor. Bu vizyonla hepimizin sevdiği sporun geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
4 TAKIM KALDI
12 kurucu takımla başlayan Avrupa Süper Ligi'nde sekiz takımın çekilmesinden sonra ligde sadece Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Milan kaldı.
Video Haberler
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza uygulanacak
- İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın
- Hastaneye yetişedi, benzin istasyonunda doğum yaptı
- Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var
- Erdoğan görevden aldı
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu