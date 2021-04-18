Atölye Cer’de yeni sergi
“Hilâl-i Ahmer” sergisi Atölye Cer’de 20 gün boyunca açık kalacak.
İyilik İçin Sanat Derneği, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne denk gelen kuruluş yıldönümünün 6. senesinde Türk Kızılay Derneği ile bir işbirliği yaparak “Hilâl-i Ahmer” sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Atölye Cer sanatçılarının eserlerinin satışa sunulduğu sergi, Atölye Cer’de 20 gün boyunca açık kalacak.
HES kodu ile giriş yapılan sergi, hafta içi her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında görülebiliyor.
Sergi aynı zamanda İyilik İçin Sanat
Derneği’nin www.iyilikicinsana
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