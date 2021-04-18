Atölye Cer’de yeni sergi

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

İyilik İçin Sanat Derneği, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne denk gelen kuruluş yıldönümünün 6. senesinde Türk Kızılay Derneği ile bir işbirliği yaparak “Hilâl-i Ahmer” sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Atölye Cer sanatçılarının eserlerinin satışa sunulduğu sergi, Atölye Cer’de 20 gün boyunca açık kalacak.

HES kodu ile giriş yapılan sergi, hafta içi her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında görülebiliyor.

Sergi aynı zamanda İyilik İçin Sanat Derneği’nin www.iyilikicinsana

