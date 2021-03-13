ATV'de yayınlanan programda tecavüze uğrayan adamın çıplak fotoğrafları ekrana getirildi

13 Mart 2021 Cumartesi, 10:50

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), muhalif televizyon kanallarına verdiği cezalarla sıklıkla gündeme geliyor.

Muhalif kanallara, para cezasının yanından ekran karartma cezası gibi ağır yaptırımlar da uygulanmıştı.

Ancak, RTÜK’ün görmezden geldikleri de var…

TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEYEN ADAMIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR

Hükümete yakınlığıyla bilinen ATV’de yayımlanan Müge Anlı’nın programı, yaptığı yayınlar nedeniyle tepki çekiyor.

Kimi zaman ensest ilişkilerin yer aldığı, kimi zaman cinayetlerin ele alındığı programla ilgili çok sayıda şikayet gitmesine rağmen RTÜK, bir çoğunu görmezden geldi.

Müge Anlı’nın programında tepki çeken yeni bir olay daha yaşandı.

Programa başvuran 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi istismar edildiği, bir ormanda ise tecavüze uğradığı iddiasında bulundu.

Anlı'nın dün yayınlanan programında Çığ'ın Anlı ekibine gönderdiği ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ekrana getirildi.

ATV’DEKİ BİR BAŞKA PROGRAMDA DA BENZER OLAYLAR

Yine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un programında da benzer olaylar yaşanmıştı.

Erol’un programında ensest ilişkiler, cinayetler sıklıkla ekranlara yansıdı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün Esra Erol’un bazı programlarıyla ilgili rapor düzenlemediği ve gündeme almadığını açıklamıştı.

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