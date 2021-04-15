Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor
Hollywood'un efsanevi oyuncusu ve moda ikonu Audrey Hepburn'ün hayatını temel alan bir dizi hazırlanıyor. Dizi, ünlü yıldızın oğlunun, İtalyan gazeteci ile birlikte yazdığı kitaba dayandırılacak.
Hollywood’un efsanevi oyuncularından Audrey Hepburn’ün hayatını esas alan bir dizi hazırlanıyor. Dizinin senaryosu, 1993 yılında 64 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncunun oğlu Luca Dotti ile İtalyan gazeteci ve yazar Luigi Spinola’nın birlikte hazırladığı Audrey at Home adlı kitabı temel alacak. Senaryoyu; CSI, The Good Wife ve The Leftovers adlı dizileriyle tanınan Jacqueline Hoyt yazacak.
Audrey at Home, adlı yarı biyografik, yarı ünlü yıldızın yemek tariflerini içeren kitap, röportajlarından pasajlar, tarifler ve hiç yayımlanmamış aile fotoğraflarını içeriyor.
Kitaba dayanarak hazırlanacak dizinin adı Audrey olarak belirlendi. Dizinin yayınlanacağı kanal ve Hepburn’u canlandıracak oyuncu henüz açıklanmadı.
AUDREY HEPBURN KİMDİR?
Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn, Belçika'nın
Ixelles, Brüksel Bölgesi kentinde doğdu. Annesi Hollandalı bir barones, babası
zengin bir İngiliz bankacıydı. Anne ve babası, Audrey henüz bir yaşındayken
boşandı ve Audrey annesinin yanında kaldığından babasını bir daha göremedi. 10
yaşındayken annesi başka bir adamla evlendi ve Hepburn yeni babası ile birlikte
Nazi işgali altındaki Hollanda'ya göç etmek zorunda kaldı. Burada oldukça zor
bir çocukluk geçiren Hepburn'un sinemaya büyük ilgisi vardı ve oyuncu olmanın
düşlerini kuruyordu. Savaşın bitmesinden sonra Londra'ya gidip bir bale okuluna
yazıldı ve bir süre sonra modellik yapmaya başladı.
22 YAŞINDA
OYUNCULUĞA BAŞLADI
Oyuncu olabilmek için İngiltere'ye giden Hepburn, ilk filmi
"Young Wives Tale"da (1951) rol aldığında 22 yaşındaydı. Bu ilk
filminde güzelliği ve zarafeti ile izleyen herkesin dikkatini çeken Hepburn
hızlı bir yükselişe geçti.
"Monte Carlo Baby", "Lavender Hill Mob"
ve "Secret People" gibi filmlerde oynadıktan sonra Hepburn, 1952'de
rol aldığı "Roman Holiday" ile büyük başarı kazandı. Bir prensesi
canlandırdığı "Roman Holiday" Hepburn'un ilk başrolüydü ve Gregory
Peck ile birlikte rol aldığı film sayesinde En İyi Kadın Oyuncu Akademi
Ödülü'nü kazandı. Bu ödül onu bir anda yıldız mertebesine yükseltti ve Hepburn
hızını hiç kaybetmeden art arda başarılı yapımlarda rol aldı.
SABRINA
FİLMİYLE OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI
1954'te usta yönetmen Billy Wilder'ın
"Sabrina"sında ünlü oyuncu Humphrey Bogart ile rol alan güzel yıldız
bu filminden bir Oscar adaylığı kazandı. Daha sonra Hepburn "War And
Peace", "Funny Face", "Love in the Afternoon",
"Green Mansions" ve "The Unforgiven" gibi filmlerde rol
aldı. 1957 senesindeki Billy Wilder Love in the Afternoon filminde Gary Cooper
ile oynar, bu iyi bir aşk filmidir. Kariyerinin bu kısmında dönemin en ünlü
yönetmenleri ve aktörleri ile çalışan Hepburn çalıştığı herkesi kendine hayran
bırakıyordu. O yalnızca güzel ve yetenekli bir oyuncu değil aynı zamanda zarif
bir hanımefendiydi. Güzel yıldız daha sonra "My Fair Lady",
"Breakfast at Tiffany's" ve "Wait Until Dark" gibi
filmlerle büyük başarı kazandı. 1962 de Tiffany'de Kahvaltı'da George Peppard
ile başrolleri paylaştı ve usta Yönetmen Blake Edwards tarafından yapılmış bir
filmdir. Burada gelgitler yaşayan bir kadının iç dünyasını oynar.
Audrey Hepburn bu başarılı oyunculuk kariyerinin yanında
birçok yıldız oyuncu gibi özel hayatıyla da sürekli gündemde kaldı. Gerek
William Holden ile yaşadığı fırtınalı aşk gerek Mel Ferrer ile yaptığı sorunlu
evlilik tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Hepburn'un Mel Ferrer'den
Sean adında ve Dr. Andrea Dotti'den Luca adında iki çocuğu var.
4 KEZ EN
İYİ KADIN OYUNCU OSCAR’INA ADAY GÖSTERİLDİ
Audrey Hepburn tüm oyunculuk kariyeri boyunca sayısız ödülün
sahibi oldu. 1954'te "Roman Holiday" ile kazandığı Oscar'ın yanında
tam 4 kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Bunun yanında 2 kez
İngiliz Film Akademisi Ödülleri BAFTA'yı kazanan Hepburn bu ödüle iki kez de
aday gösterildi. Ayrıca Hepburn'un iki adet Altın Küre Ödülü var.
Audrey Hepburn 1990'da oyunculuğu askıya aldı ve yalnızca çok özel projelerde yer aldı. Audrey Hepburn 20 Ocak 1993'te İsviçre'de bağırsak kanserinden öldüğünde 63 yaşındaydı. Hepburn'un mezarı şu an İsviçre'de bulunuyor.
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