Avcılar'da evli çiftin sır intihar girişimi

27 Eylül 2020 Pazar, 18:12

Olay, Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak’taki bir binada meydana geldi. Geçen ay kiraladıkları eve taşınan, bir yetişkin erkek çocukları bulunan S.H. ile eşi A.H. bilinmeyen nedenle çok sayıda hap içerek yaşamlarına son vermek istedi.

Bugün öğle saatlerinde annesi S.H. ile babası A.H.’nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocukları onları hareketsiz bulunca, 112 Acil Servis’i aradı. Kısa sürede gelen 112 ekibi ve polisler, evli çifti Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Komşuları, çiftin geçen ay binaya taşındığını, zaman zaman kalabalık misafir gruplarını ağırladıklarını intihar girişimine çok şaşırdıklarını söyledi.