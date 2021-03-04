Avrasya Tüneli'nde Güney Koreli ortak hisse satışı planlıyor
Avrasya Tüneli’nin Güney Koreli ortağının hisse satışı planladığı belirtildi. Güney Koreli SK Group, konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, olası hisse satışı için uluslararası bir denetim firmasına yetki verdi.
Avrasya Tüneli’nin işletmecisi Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’nin (ATAŞ) yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK Group, konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, olası hisse satışı için uluslararası bir denetim firmasına yetki verdi.
Bloomberg'te yer alan haberde, görüşülen kaynakların SK Group’un iştiraki SK Gas’ın yüzde 18 hissesini satmayı değerlendirdiği bilgisini paylaştı.
Avrasya Tüneli’nin 25 yıllık işletme hakkına sahip olan ATAŞ’ın kalan yüzde 50 hissesi Türkiye’den Yapı Merkezi’ne ait. SK Group, çeşitli iştirakleri ile Avrasya Tüneli’nin yarısına sahip.
SK Gas, Bloomberg’e yaptığı açıklamada ATAŞ’ta hisse satışını değerlendirdiklerini doğruladı.
Avrasya tünelini işletecek olan konsorsiyum, 1,25 milyar dolarlık projenin inşaatı için 2012 yılında 960 milyon dolarlık kredi kullanmıştı.
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