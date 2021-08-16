Avro, 10 TL'nin altını gördü! İşte piyasalarda son durum

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:17

Türk Lirası geçen hafta başladığı düşüş hareketini yeni haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Dolar/TL 8.45'in altını test ederken Avro/TL de 10'un altını gördü.

PKK METNİ SONRASI DÜŞÜŞ

Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni sonrası dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45'in altını gördü. Avro /TL de 9.96 seviyesinde seyrediyor.