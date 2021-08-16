Avro, 10 TL'nin altını gördü! İşte piyasalarda son durum

Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL 8.45'in altını test ederken Avro/TL ise 10 liranın altını gördü.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:17
Avro, 10 TL'nin altını gördü! İşte piyasalarda son durum
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Türk Lirası geçen hafta başladığı düşüş hareketini yeni haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Dolar/TL 8.45'in altını test ederken Avro/TL de 10'un altını gördü.

PKK METNİ SONRASI DÜŞÜŞ

Döviz kurları yeni haftaya düşüşle başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi mesajı içermeyen PPK metni sonrası dolar/TL sınırlı düşüşünü sürdürürken, bugün 8.45'in altını gördü. Avro /TL de 9.96 seviyesinde seyrediyor.


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