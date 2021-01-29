Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'aşı bağlantılı' ölümlerle ilgili açıklama
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının, aşılama sonrasında görülen ölümlerle bağını araştıran güncellemeyi yayınladı.
EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen "Comirnaty" adlı aşı hakkındaki ilk güvenlik güncellemesini yayınlandı. EMA'dan güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, aşılama kampanyalarında Comirnaty hakkında toplanan güvenlik verilerinin, aşının bilinen güvenlik profili ile uyumlu olduğu ve yeni yan etki tespit edilmediği kaydedildi.
İleri yaştakiler dahil BioNTech-Pfizer aşısını olduktan sonra kaydedilen ölüm vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin tıbbi durumları ve yaş gruplarındaki ölüm oranları gibi verilerin dikkate alındığı aktarıldı.
ÖLÜMLERLE AŞININ BAĞLANTISI YOK
Açıklamada, "EMA'nın güvenlik komitesi, verilerin Comirnaty aşısı ile ölüm vakaları arasında bir bağa işaret etmediği, ölüm vakalarının güvenlik endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada EMA'nın, kullanımına onay verilen tüm Covid-19 aşılarının aylık güvenlik güncellemelerine devam edeceği belirtildi.
EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer aşısının yanı sıra Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay verdi. AstraZeneca aşısının onayının da bugün çıkması bekleniyor.
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