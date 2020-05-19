Avrupa Konseyi'nden kayyım tepkisi:" Demokrasinin düzgün işlemesi açısından tehdittir"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li belediyelere atanan kayyımla ilgili açıklamada bulundu.

Yerel yönetimlerin hedef alınmasına ilişkin endişesini dile getiren Knape açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye'yi sert bir şekilde vuran ve devam eden Covid-19 salgını sırasında bile, ülkenin güneydoğusundaki seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığına ve yerlerine devlet tarafından kayyım atandığına dair haberler alıyoruz. Sonuç olarak, o belediyelerin önemli bir kısmı şu anda 31 Mart 2019'da seçilmiş başkanlar tarafından değil, devlet tarafından atanmış memurlar tarafından yönetilmektedir.”

‘KAYYIM SEÇMENE HAKARET, DEMOKRASİYE TEHDİTTİR’

"Benzer durumlarda daha önce de söylediğim gibi, yerel seçilmiş temsilcilere karşı yasal kovuşturmaların aşırı kullanımı ve yerlerine devlet tarafından görevlilerin getirilmesi sadece özgür ve adil seçimleri destekleyenlere karşı bir hakaret değil, aynı zamanda Türkiye'deki yerel demokrasinin düzgün işlemesi açısından da ciddi ve sürekli bir tehdittir."

‘VENEDİK KOMİSYONU RAPORUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

"Kongremiz, Türkiye'nin güneydoğusundaki yerel seçimlerden sonra seçilen adaylar ve tutuklanan belediye başkanları ile ilgili bir dizi karar hakkında Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun yasal görüşünü talep etti ve bu raporun yayınlanmasını dört gözle bekliyoruz."